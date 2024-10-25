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Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан в рамках COP29

Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан в рамках COP29 Президент 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывший премьер-министр Камеруна Филемон Янг, посетит Азербайджан.
Внешняя политика
25 октября 2024 г. 21:31
Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан в рамках COP29

Президент 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывший премьер-министр Камеруна Филемон Янг, посетит Азербайджан.

Об этом корреспонденту американского бюро Report сообщил советник по коммуникациям председателя Генассамблеи ООН Мариам Шайх.

По словам представителя ООН, президент Генассамблеи приедет в Баку для участия в конференции COP29, которая пройдет под председательством Азербайджана с 11 по 22 ноября текущего года. Он принял приглашение правительства Азербайджана и примет участие в церемонии открытия COP29.

Советник также отметил, что Ф. Янг примет участие в высокоуровневых мероприятиях и обсуждениях, а также проведет ряд встреч в рамках COP29.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assembleyasının prezidenti COP29 çərçivəsində Azərbaycana səfər edəcək

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