Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан в рамках COP29

Президент 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывший премьер-министр Камеруна Филемон Янг, посетит Азербайджан.

Президент 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывший премьер-министр Камеруна Филемон Янг, посетит Азербайджан.

Об этом корреспонденту американского бюро Report сообщил советник по коммуникациям председателя Генассамблеи ООН Мариам Шайх.

По словам представителя ООН, президент Генассамблеи приедет в Баку для участия в конференции COP29, которая пройдет под председательством Азербайджана с 11 по 22 ноября текущего года. Он принял приглашение правительства Азербайджана и примет участие в церемонии открытия COP29.

Советник также отметил, что Ф. Янг примет участие в высокоуровневых мероприятиях и обсуждениях, а также проведет ряд встреч в рамках COP29.