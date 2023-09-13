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Президент Генассамблеи ООН поблагодарил Азербайджан

Президент Генассамблеи ООН поблагодарил Азербайджан Президент текущей, 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывший премьер-министр и постоянный представитель Тринидада и Тобаго при ООН Деннис Фрэнсис поблагодарил Азербайджан за плодотворную деятельность в период трехлетнего председательства в Движении не
Внешняя политика
13 сентября 2023 г. 01:39
Президент Генассамблеи ООН поблагодарил Азербайджан

Президент текущей, 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывший премьер-министр и постоянный представитель Тринидада и Тобаго при ООН Деннис Фрэнсис поблагодарил Азербайджан за плодотворную деятельность в период трехлетнего председательства в Движении неприсоединения (ДН).

Как сообщает американское бюро Report, выступая на встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, состоявшейся в здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке на уровне послов, Д.Фрэнсис рассказал об активной и плодотворной деятельности Азербайджана в период трехлетнего председательства в ДН, о реализуемых им масштабных проектах.

Он рассказал о вкладе ДН за 60-летний период деятельности в работу ООН в области мира и безопасности, устойчивого развития и прав человека, подчеркнул важность организации в решении различных глобальных вопросов.

"В поисках решений различных проблем, которые нас беспокоят, я призываю вас и дальше рассчитывать на поддержку Координационного бюро Движения неприсоединения. Геополитическая ситуация мешает вере в многосторонность, слишком много конфликтов и нестабильности приводят к значительному отставанию в достижении целей в области устойчивого развития, а последствия пандемии и изменения климата продолжают сказываться на людях.

На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН эти вопросы должны волновать всех нас. Я буду особенно полагаться на Движение неприсоединения и сосредоточусь на своих четырех девизах: мир, процветание, прогресс и устойчивость", - подчеркнул Д.Фрэнсис.

Он встретился с постоянным представителем Азербайджана при ООН Яшаром Алиевым, и поблагодарил его за вклад в деятельность международной организации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT Baş Assambleyasının prezidenti Azərbaycana təşəkkür edib

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