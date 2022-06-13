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Президент Генассамблеи ООН находится с визитом в Азербайджане

Президент Генассамблеи ООН находится с визитом в Азербайджане Делегация Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) во главе с президентом Генассамблеи Абдуллой Шахидом находится с визитом в Азербайджане.
Внешняя политика
13 июня 2022 г. 12:22
Президент Генассамблеи ООН находится с визитом в Азербайджане

Делегация Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) во главе с президентом Генассамблеи Абдуллой Шахидом находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, сегодня делегация побывала на Аллее шехидов.

Делегация во главе с Абдуллой Шахидом почтила память героических сынов Родины, отдавших жизнь во имя свободы и суверенитета Азербайджана, возложила цветы на их могилы. Был также возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".

Гости с самой высокой точки Баку полюбовались панорамой столицы Азербайджана. Им была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проводимой в городе работе по благоустройству.

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Версия на английском языке UN General Assembly president visiting Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyasının prezidenti Azərbaycanda səfərdədir

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