Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения ("ДН") подходит к концу, и на 19-м саммите глав государств и правительств организации, запланированном на 19-20 января 2024 года, председательство будет передано Уганде. Под руководством Азербайджан

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) подошло к концу, и с этого года оно перешло Уганде. Под руководством Азербайджана с 2019 года движение добилось значительного прогресса, став влиятельным международным игроком, представляющим 120 стран-членов. В период своего председательства Азербайджан предпринял ряд мер по координации сотрудничества между странами-членами, укреплению ценностей мультилатерализма и международного сотрудничества, а также активизации деятельности организации.

В интервью американскому бюро Report председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Дэннис Фрэнсис поделился своим мнением о достижениях Азербайджана в период его председательства в ДН. Он также затронул вопросы, касающиеся отношений между Азербайджаном и ООН.

- Как вы оцениваете вклад Азербайджана в развитие организации ДН в период его председательства?

- В первую очередь, я бы хотел поздравить правительство Азербайджана за его выдающееся лидерство в Движении неприсоединения (ДН). Я знаю, что правительство Азербайджана проделало большую работу по дальнейшему укреплению ДН, что нам необходимо. Азербайджан провел ряд встреч, включая министерскую в прошлом июле в Баку, которая прошла довольно успешно. В этой связи хотелось бы поблагодарить правительство Азербайджана, который является сильным партнером и лидером организации.

- Как вы упомянули, под председательством Азербайджана были предприняты значительные меры для дальнейшего институционального развития движения. Не могли вы поделиться своим видением по этому вопросу?

- На данном этапе в системе ООН существует несколько "модных слов". Два из них, в частности, - это инклюзивность и транспарентность, то есть привлечение все большего числа людей в систему, их участие в разработке политики и принятии решений ООН.

Это соответствует философии ООН: взаимодействие с заинтересованными сторонами по всему спектру вопросов с целью выработки решений и результатов, которые адекватно отвечают желаниям и ценностям людей. В этом отношении правительство Азербайджана сыграло важную роль в создании Парламентской сети ДН, что является важным и демократическим событием, которое вовлекает парламентариев и политических лидеров всего спектра, а также в создании Женской платформы.

Как вы знаете, гендерное равенство является важным аспектом работы ООН и, в частности, моего председательства. Женщины, как мы считаем в ООН, должны играть равную роль в устойчивом развитии. Мы продвигаем эту идею с большим энтузиазмом и энергией. Вклад, который внес Азербайджан в создание этих новых дополнительных платформ для взаимодействия, обсуждения важных политических мер, придал значительную ценность в развитие этого направления взаимодействия.

- II Бакинский форум по Целям устойчивого развития (ЦУР) стал наглядной демонстрацией того, что Азербайджан уделяет внимание устойчивому развитию и прилагает огромные усилия для достижения Целей ООН. Кроме того, в разных частях Азербайджана, в том числе и в Карабахе, реализуется множество инфраструктурных проектов, проектов по зеленой энергетике. Как вы оцениваете роль Азербайджана в достижении целей ЦУР ООН?

- Всем государствам - членам ООН необходимо повысить как свою приверженность, так и эффективность своей работы для быстрого продвижения к повестке 2030 года. К сожалению, прогресс в достижении ЦУР идет значительно медленнее, чем мы надеялись. Но мне было интересно узнать, что Азербайджан вложил много усилий в озеленение своей территории. Его приверженность "зеленому" и устойчивому развитию принесет выигрыш не только Азербайджану, но и всему мировому сообществу.

Как вы знаете, последствия изменения климата требуют от всех стран внести свой вклад пропорционально их возможностям. Лидерство Азербайджана в этой области, я думаю, приветствуется и является своевременным, учитывая, что угрозы становятся все более сильными, а свидетельства изменения климата - все более суровыми. Мы это уже видели, и сейчас видим: 2023-й год стал самым жарким годом за всю историю наблюдений. Мы превзошли предыдущий рекорд 2016 года. Пришло время действовать, и действовать решительно. Я приветствую и одобряю действия Азербайджана в области устойчивого развития.

-В 2024 году Азербайджан будет принимать COP29, а в 2026 году в Баку пройдет 13-й Всемирный форум городов (WUF13). Можно ли сказать, что эта репутация связана с успехами Азербайджана в деятельности ДН?

-Конечно, я склонен считать, что это так. Позвольте мне поздравить Азербайджан с этим решением и его готовностью принять у себя COP29. Это будет очень важная встреча, как и все заседания COP. Я думаю, что деятельность Азербайджана в качестве председателя ДН определенно повлияла на решение о проведении следующего саммита COP в Баку и я надеюсь, что это будет успешная и запоминающаяся конференция. Вы заметили, что у меня на правом лацкане приколот значок "1,5 градуса". Это чрезвычайно важно не только для развивающихся стран, но и для малых островных развивающихся государств, чтобы не допустить безудержный рост глобальной температуры выше доиндустриального уровня. Я уверен, что все мы с нетерпением ждем этой встречи. Я желаю Азербайджану провести следующий COP с достижением конкретных результатов.

- В ООН постоянно звучат требования реформировать структуру Совета Безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал свое мнение по этому поводу. Цитирую: "Одно постоянное место должно быть предоставлено ДН, и страна, занимающая пост председателя движения, должна иметь это место на ротационной основе". Он также поддерживает идею выделения постоянных мест для Африки в Совете Безопасности. Каково ваше мнение по этому поводу, возможно ли это в ближайшем будущем? Что необходимо для того, чтобы ООН работала более эффективно?

- Нет сомнений в том, что на данный момент Организация Объединенных Наций сталкивается с рядом вызовов. Политическая среда в которой мы работаем - очень сложная. Происходят войны, конфликты в Африке и в других местах. У нас были пандемии, в экономике наблюдался спад, были проблемы с цепочками поставок и скачки инфляции. Мы сталкиваемся с очень сложной политической обстановкой. Но факт остается фактом: мы не можем откладывать принятие мер по этим вопросам. Все зависит от нас, и поэтому часть того, что мы должны сделать, - это консолидировать наши усилия, восстановить нашу солидарность и принимать при необходимости трудные решения, чтобы вернуть порядок в систему.

Одним из вопросов, которым не занималась ООН, - это вопрос о реформе организации. Речь идет не только о реформе Совета Безопасности, но и о реформе Экономического и Социального Совета, а также об активизации работы Генеральной Ассамблеи.

Но, возможно, главным во всем этом, насколько это важно для общественности, является реформа Совета Безопасности. Была проделана значительная работа и достигнут определенный прогресс в том, что делегации лучше понимают позиции друг друга.

Но сама по себе реформа Совета Безопасности не решит проблем. Нам всем как международному сообществу необходимо подтвердить приверженность основополагающим принципам ООН. Мы все должны подчеркнуть и признать верховенство международного права. Все государства должны уважать и соблюдать международное право, в том числе гуманитарное.

Нам необходимо создать подлинный дух сотрудничества и взаимодействия, чтобы мы действовали согласованно, будучи уверенными в том, что предпринимаемые нами действия идут на пользу людям. Это 8 миллиардов человек, составляющих международное сообщество, которые зависят от нашей помощи в решении проблем и вопросов, осложняющих их повседневную жизнь.

Мы находимся в режиме реформирования Совета, а также активизации работы Генассамблеи. Это процесс, а не событие. Не стоит ожидать, что Совет будет реформирован на следующей неделе или в следующем месяце. Это потребует тщательного, осторожного, скрупулезного принятия решений. Поэтому в том, как мы будем проводить консультации по вопросам безопасности, мы должны быть осторожными, прагматичными, но разумными.

- Стоит отметить, что некоторые резолюции Совета Безопасности были выполнены в течение нескольких дней, а некоторые - нет. Например, 4 резолюции Совета Безопасности подтверждающие оккупацию территорий Азербайджана армянскими вооруженными силами и требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских войск из Азербайджана, не выполнялись в течение почти 30 лет. Такой подход ставит под сомнение беспристрастность ООН. Согласны ли вы с этим?

- Что ж, немного предыстории, резолюции Совета Безопасности являются законом ipso facto. Они составляют международное право, государства-члены должны придерживаться этих резолюций, но в то же время резолюции Генассамблеи не являются законом. Резолюции Совбеза не являются неважными, потому что выражают общую волю международного сообщества из 193 государств и, следовательно, имеют определенный вес и политическое влияние. Я вернулся к тому, о чем говорил некоторое время назад, а именно: мы, государства-члены Организации Объединенных Наций, должны вновь подтвердить главенство международного права, следовать ему и соблюдать его, потому что как только Совет Безопасности принимает резолюцию, все государства-члены обязаны следовать ей.

Если мы это сделаем, то не останется никаких сомнений в важности резолюций Совета Безопасности. Проблемы возникают, когда государства, являющиеся объектом этих резолюций, отказываются их выполнять. Но мы не должны предрешать работу Совета Безопасности, когда другие государства, на которые могут повлиять резолюции, выполняют их. Это вопрос политической воли и соблюдения обязательств, данных при вступлении в Организацию, основополагающих принципов, обязательств и ответственности, подробно изложенных в уставе. Вступление в организацию подразумевает соблюдение законов ООН. Резолюции, принятые Советом, имеют силу закона, и наша жизнь стала бы намного проще, если бы все государства-члены выполняли свои обязательства по международному праву. Именно это и призвана делать система, основанная на правилах, для создания стабильности, спокойствия и уверенности. Но нарушение закона означает отказ от ответственности.

- Гражданские лица и военнослужащие Азербайджана практически ежедневно сталкиваются с минной угрозой. Поддержка национальных усилий по разминированию остается одним из главных приоритетов ООН в Азербайджане. Планируете ли вы инициировать заседание, посвященное этой проблеме в глобальном масштабе?

- Позвольте мне выразить вам и народу Азербайджана соболезнования в связи с гибелью двух ваших бывших коллег. В течение многих лет я был постоянным представителем ООН в Женеве, где есть инсталляции - сломанный стул. Это впечатляющий символ того, что могут сделать мины, оставшиеся после многих лет войны. Я надеюсь, что со временем будут приняты меры для решения этой проблемы. В повестке дня Генеральной Ассамблеи в этом году нет возможности провести заседание, посвященное противоминной деятельности. Но мы осознаем ущерб, который мины наносят и необходимость принятия мер для решения этой проблемы.

- Как вы оцениваете перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией? Как Генеральная Ассамблея может способствовать этому процессу?

- Я с большим удовлетворением и радостью читаю о том, что в отношениях между Азербайджаном и Арменией царит новая атмосфера примирения, диалога и сотрудничества. Я думаю, что это именно то направление, в котором необходимо двигаться обеим странам. Мы не можем полагаться на агрессию в разрешении конфликтов и споров. Насилие не приводит к надежным результатам. Только дискуссия и диалог, переговоры, понимание позиции друг друга в гражданском, цивилизованном и уважительном ключе могут привести к стабильным и долгосрочным результатам, в которых обе стороны будут довольны. Я приветствую процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

- В вашем программном заявлении подчеркивается "Мир, процветание, прогресс и устойчивость". Мы прошли четверть пути вашего председательства. Что вам удалось добиться и какие коррективы стоит внести с точки зрения того, что можно сделать за оставшееся время?

- Думаю, комментировать наши достижения должны другие. Я могу сказать, что мы выполнили работу, которую наметили в первой части сессии. Мы постарались сделать все возможное, чтобы выполнить намеченное на это время.

В оставшуюся часть года мы будем очень заняты. С 15 по 19 апреля организуем неделю под названием "Неделя устойчивого развития", которая будет посвящена туризму, транспорту, энергетике и т.д. Это будет встреча на высоком уровне, которая, как надеемся, позволит ускорить достижение ЦУР, поскольку это остается нашей главной задачей - завершить достижение целей к 2030 году.

Кроме того, работа продолжается, и сегодня состоялось неофициальное пленарное заседание, на котором Генеральная Ассамблея одобрила представленный мною проект решения о созыве 25 сентября 2024 года совещания высокого уровня для решения вопроса о повышении уровня моря, который оказывает влияние на большое число государств на межрегиональной основе, но особенно на малые островные развивающиеся государства.

В этом отношении особенно сильно пострадали страны Тихоокеанского региона. Нас ждет много событий, но, конечно, самым важным будет Саммит будущего, который состоится в сентябре