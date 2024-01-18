Президент Генассамблеи ООН: Мы осознаем ущерб, причиненный региону заложенными Арменией минами

Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что осознает ущерб, нанесенный региону минами, заложенными Арменией в период оккупации Азербайджанских территорий и важность принятия мер для решения этой проблемы.

Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что осознает ущерб, нанесенный региону минами, заложенными Арменией в период оккупации Азербайджанских территорий и важность принятия мер для решения этой проблемы.

Об этом он сообщил в интервью американскому бюро Report .

Отвечая на вопрос о том, возможно ли обсуждение вопроса минирования Арменией азербайджанских территорий на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Фрэнсис сказал:

"В повестке дня Генеральной Ассамблеи в этом году нет возможности провести заседание, посвященное противоминной деятельности. Но мы осознаем ущерб, который мины наносят и необходимость принятия мер для решения этой проблемы".

Президент ГА ООН подчеркнул, что надеется, на скорейшее принятие серьезных мер для решения этих проблем:

"Позвольте мне выразить вам и народу Азербайджана соболезнования в связи с гибелью двух ваших бывших коллег. В течение многих лет я был постоянным представителем ООН в Женеве, где есть инсталляции - сломанный стул. Это впечатляющий символ того, что могут сделать мины, оставшиеся после многих лет войны. Я надеюсь, что со временем будут приняты меры для решения этой проблемы. В повестке дня Генеральной Ассамблеи в этом году нет возможности провести заседание, посвященное противоминной деятельности. Но мы осознаем ущерб, который мины наносят и необходимость принятия мер для решения этой проблемы".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.