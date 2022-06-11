Глава ГА ООН: Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня до 2030 года

За последние пять лет Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня на период до 2030 года.

За последние пять лет Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Об этом в интервью Report заявил президент Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Абдулла Шахид.

Он отметил, что пандемия COVID-19 привела к глобальному застою в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) во всех секторах: "Ни одна страна не застрахована от этой рецессии. Я знаю, что ООН и ее партнеры работают в направлении достижения ЦУР в Азербайджане и тесно сотрудничают с правительством. В результате этого партнерства Азербайджан расставил приоритеты по 17 ЦУР, 88 целям и 119 показателям, охватывающим экономические, социальные и экологические аспекты устойчивого развития. Представив два отчета Добровольного национального обзора (ДНО) в 2017 и 2019 годах, Азербайджан стал первой страной в СНГ, представившей их до 2019 года. В 2016 году президент Азербайджанской Республики подписал указ о создании Национального координационного совета по устойчивому развитию, который выступает в качестве основного партнера для координации поддержки, оказываемой ООН правительству Азербайджана. За последние пять лет Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня на период до 2030 года".

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.