О нас

Глава ГА ООН: Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня до 2030 года

Глава ГА ООН: Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня до 2030 года За последние пять лет Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня на период до 2030 года.
Внешняя политика
11 июня 2022 г. 13:29
Глава ГА ООН: Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня до 2030 года

За последние пять лет Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Об этом в интервью Report заявил президент Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Абдулла Шахид.

Он отметил, что пандемия COVID-19 привела к глобальному застою в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) во всех секторах: "Ни одна страна не застрахована от этой рецессии. Я знаю, что ООН и ее партнеры работают в направлении достижения ЦУР в Азербайджане и тесно сотрудничают с правительством. В результате этого партнерства Азербайджан расставил приоритеты по 17 ЦУР, 88 целям и 119 показателям, охватывающим экономические, социальные и экологические аспекты устойчивого развития. Представив два отчета Добровольного национального обзора (ДНО) в 2017 и 2019 годах, Азербайджан стал первой страной в СНГ, представившей их до 2019 года. В 2016 году президент Азербайджанской Республики подписал указ о создании Национального координационного совета по устойчивому развитию, который выступает в качестве основного партнера для координации поддержки, оказываемой ООН правительству Азербайджана. За последние пять лет Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня на период до 2030 года".

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyasının Prezidenti: "Azərbaycan 2030 Gündəliyinə nail olmaq istiqamətinə sadiqliyini nümayiş etdirib"

Самое читаемое

В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
4 июня 2022 г. 19:34
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
5 июня 2022 г. 12:11
Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
ФотоГруппа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
6 июня 2022 г. 14:31
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
8 июня 2022 г. 18:55
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
10 июня 2022 г. 09:52
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
10 июня 2022 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi