Глава ГА ООН: Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня до 2030 года

За последние пять лет Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Об этом в интервью Report заявил президент Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Абдулла Шахид.
Он отметил, что пандемия COVID-19 привела к глобальному застою в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) во всех секторах: "Ни одна страна не застрахована от этой рецессии. Я знаю, что ООН и ее партнеры работают в направлении достижения ЦУР в Азербайджане и тесно сотрудничают с правительством. В результате этого партнерства Азербайджан расставил приоритеты по 17 ЦУР, 88 целям и 119 показателям, охватывающим экономические, социальные и экологические аспекты устойчивого развития. Представив два отчета Добровольного национального обзора (ДНО) в 2017 и 2019 годах, Азербайджан стал первой страной в СНГ, представившей их до 2019 года. В 2016 году президент Азербайджанской Республики подписал указ о создании Национального координационного совета по устойчивому развитию, который выступает в качестве основного партнера для координации поддержки, оказываемой ООН правительству Азербайджана. За последние пять лет Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня на период до 2030 года".
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