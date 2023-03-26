Президент "Галатасарая" вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву форму с автографами игроков команды

26 марта на Бакинском олимпийском стадионе перед благотворительным матчем между агдамским «Карабахом» и стамбульским «Галатасараем» президент турецкого клуба Дурсун Озбек вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву форму с автографами игроков команды, а

26 марта на Бакинском олимпийском стадионе перед благотворительным матчем между агдамским "Карабахом" и стамбульским "Галатасараем" президент турецкого клуба Дурсун Озбек вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву форму с автографами игроков команды, а также другие памятные подарки.

Как сообщает Report, встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Голы за "Галатасарай" забили Б.Гомис (4-я минута) и М.Икарди (87). Единственный мяч "Карабаха" на 19-й минуте забил Р. Джиджа.

Отметим, что все средства, вырученные с матча, пойдут в помощь жертвам от разрушительного землетрясения, случившегося в Турции в минувшем феврале.