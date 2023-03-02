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Президент ГА ООН: Интересно быть свидетелем "зеленой трансформации" Азербайджана

Президент ГА ООН: Интересно быть свидетелем "зеленой трансформации" Азербайджана Азербайджан, являясь крупным производителем и экспортером ископаемого топлива, стал сторонником ”зеленой" энергетики и зеленого роста".
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 12:57
Президент ГА ООН: Интересно быть свидетелем зеленой трансформации Азербайджана

Азербайджан, являясь крупным производителем и экспортером ископаемого топлива, стал сторонником ”зеленой" энергетики и зеленого роста".

Как сообщает Report об этом заявил президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши в своем выступлении 2 марта в Баку на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

По его словам, постепенное "укрощение" COVID дало возможность направить силы после пандемии на экологически безопасный и социально справедливый энергетический переход.

"Для меня особенно важно быть свидетелем такой трансформации в Азербайджане, крупном производителем и экспортере ископаемого топлива, который стал сторонником ”зеленой" энергетики и зеленого роста", - заявил он.

Говоря о зеленой трансформации, он также подчеркнул важность Целей устойчивого развития, где, в том числе, она занимает важное место.

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