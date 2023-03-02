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Президент ГА ООН: В это сложное время влияние человека на мир является беспреденцентным

Президент ГА ООН: В это сложное время влияние человека на мир является беспреденцентным Мир находится в очень сложном времени, когда влияние человека на мир является беспреденцентным. При этом вызовы, связанные пандемией коронавируса COVID 19, делает сегодняшнее мероприятие очень важным.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 11:07
Президент ГА ООН: В это сложное время влияние человека на мир является беспреденцентным

Мир находится в очень сложном времени, когда влияние человека на мир является беспреденцентным. При этом вызовы, связанные пандемией коронавируса COVID 19, делает сегодняшнее мероприятие очень важным.

Как сообщает Report об этом заявил президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабу Кёрёши в своем выступлении 2 марта в Баку на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Ковид самый главный вызов в современном здравоохранении. Единственный способ справиться с ним - объединить усилия и придерживаться принципа солидарности", - заявил он.

По его словам, благодаря инициативе ДН можно было наблюдать насколько важны совместные усилия, чтобы доступ к вакцинам от COVID-19 был для всех.

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