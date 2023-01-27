Президент ГА ООН решительно осудил теракт против посольства Азербайджана в Тегеране

Президент 77-й сессии Генассамблеи ООН Ксаба Короси решительно осудил теракт против посольства Азербайджана в Тегеране.

Президент 77-й сессии Генассамблеи ООН Ксаба Короси решительно осудил теракт против посольства Азербайджана в Тегеране.

Об этом сообщила Report официальный представитель Генассамблеи ООН Паулина Кубиак.

"Президент Генеральной Ассамблеи ООН Ксаба Короси решительно осуждает это нападение. Он выражает соболезнования родным и близким погибшего и желает двум пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы рады, что расследование продолжается", - отметила она.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался через пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.