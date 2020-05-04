Президент ГА ООН призвал соблюдать режим прекращения огня в условиях пандемии

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Никакая страна не может в одиночку справиться с угрозой пандемии коронавируса.

Как сообщает Report,об этом президент Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мохаммад-Банде заявил в ходе видеоконференции стран Движения неприсоединения "Вместе против COVID-19", проводимой по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Мы должны создать более сильную и стойкую систему. Растут долги стран. Мы еще не справились с этой проблемой. Мы пока еще посередине проблемы", - заявил Т. Мохаммад-Банде

В текущих условиях он призвал прекратить продолжающиеся вооруженные конфликты и соблюдать режим прекращения огня.

"Как ООН заявляем, что члены ДН также приняли очень важные необходимые шаги для борьбы с пандемией. Мы должны работать вместе и отвечать ожиданиям людей. Мы также должны обеспечить полное снабжение людей продовольствием при минимальных потерях",- сказал он.

Он также поблагодарил президента Азербайджана за организацию данной видеоконференции, а также всех тех, кто ведет борьбу против пандемии.