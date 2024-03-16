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Президент: Функционирование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет привлекательным для многих стран

Президент: Функционирование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет привлекательным для многих стран Инфраструктура, которая создана и которая будет создана в транспортной сфере, откроет незаменимые транспортные возможности для многих стран. В частности, считаю, что начало функционирования уже через несколько месяцев железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в р
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 15:29
Президент: Функционирование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет привлекательным для многих стран

Инфраструктура, которая создана и которая будет создана в транспортной сфере, откроет незаменимые транспортные возможности для многих стран. В частности, считаю, что начало функционирования уже через несколько месяцев железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в расширенной форме является одним из больших достижений.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один 16 марта.

Напомнив, что за пару месяцев пропускная способность этой железной дороги будет увеличена с одного миллиона до пяти миллионов тонн, глава государства отметил: "В то же время функционирование этой железной дороги будет привлекательным и для многих стран".

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Версия на английском языке President: Activation of Baku-Tbilisi-Kars railway will be beneficial for many countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun fəaliyyəti bir çox ölkələr üçün cəlbedici olacaq

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