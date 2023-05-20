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Президент ФРГ: Германия и впредь будет надежным партнером Азербайджана

Президент ФРГ: Германия и впредь будет надежным партнером Азербайджана Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
20 мая 2023 г. 15:23
Президент ФРГ: Германия и впредь будет надежным партнером Азербайджана

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана с Днем независимости.

Ваши визиты в Германию в феврале и марте этого года еще более укрепили тесные дружеские отношения между нашими странами. Германия также поддерживает партнерство между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Могу заверить Вас в том, что Германия и впредь будет надежным партнером Вашей страны в усилиях по модернизации, укреплении демократии и верховенства закона. Процветающему, модернизирующемуся обществу необходима мирная и стабильная среда. Поэтому я твердо убежден, что Азербайджан, а также весь регион выиграют от разрешения региональных конфликтов. Как член Европейского Союза, мы хотим активно способствовать этому.

Выражаю Вам и народу Азербайджана наилучшие пожелания, желаю мира, процветания и благополучного будущего".

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib

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