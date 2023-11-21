Президент: Франция злоупотребляет статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН

Несмотря на провозглашение в 1975 году независимости архипелага Коморские острова, включая Майотту, и утверждение Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН суверенитета Коморского государства над островом Майотта, Франция и сегодня продолжает управлять остро

Несмотря на провозглашение в 1975 году независимости архипелага Коморские острова, включая Майотту, и утверждение Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН суверенитета Коморского государства над островом Майотта, Франция и сегодня продолжает управлять островом Майотта как своим департаментом.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"Приняв более 20 резолюций, ГА ООН подтвердила суверенитет Комор над островом Майотта. ООН также осудила и признала недействительными референдумы, организованные Французским правительством на острове Майотта архипелага Коморские острова. В то же время она отвергла организацию Францией в будущем в какой-либо другой форме референдума или консультаций на острове Майотта архипелага Коморские острова, а также любой иностранный закон, легализующий в какой-либо форме французскую колонизацию на вышеназванном острове. В этой резолюции ООН расценила оккупацию Францией острова Майотта как грубое посягательство на национальное единство Комор, являющихся членом ООН. Несмотря на многочисленные резолюции ГА ООН, Франция, грубо нарушая международное право, и после этого проводила референдумы на острове Майотта. Следовательно, результаты референдумов незаконны.

Наряду с ООН, Исполнительный совет Африканского союза и Организация исламского сотрудничества также приняли решения о принадлежности острова Майотта Коморам. Игнорируя призывы международных организаций и международного сообщества, Франция в 2003 году включила Майотту в свою конституцию. В 2011 году Майотта стала 101-м департаментом Франции, а в 2014 году — ультрапериферийным регионом Евросоюза. Факт предоставления Майотте статуса ультрапериферийного региона ЕС является признанием Майотты составной частью Франции.

Как видим, злоупотребляя своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН и продолжая грубо нарушать нормы и принципы международного права, Франция насильственно присоединила территорию другой страны к своей. Это – откровенная оккупация и аннексия" - подчеркивается в обращении.