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Президент: Франция является одним из ведущих государств мира и мы хотим нормальных отношений с этой страной

Президент: Франция является одним из ведущих государств мира и мы хотим нормальных отношений с этой страной "Во все годы независимости в рамках двухсторонних связей мы активно работали с Францией по этому и многим другим вопросам. Франция всегда считалась в Азербайджане дружеской страной".
Внешняя политика
28 сентября 2021 г. 19:57
Президент: Франция является одним из ведущих государств мира и мы хотим нормальных отношений с этой страной
Ильхам Алиев

"Во все годы независимости в рамках двухсторонних связей мы активно работали с Францией по этому и многим другим вопросам. Франция всегда считалась в Азербайджане дружеской страной".

Как передает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.

Глава государства отметил, что обе страны реализовали большое количество экономических, торговых и инфраструктурных проектов.

"Отношения успешно развивались и мы надеялись, что Франция, будучи сопредседателем Минской группы и честным посредником, будет верна этой должности. Если бы Франция не была сопредседателем Минской группы, то, конечно же, налаживание отношений с любой страной было бы ее личным делом. Мы знаем об исторических связях Франции и Армении, об активной армянской общине во Франции и знаем об их возможном влиянии на людей, принимающих решения. Но, если честно, во время войны Франция не вела себя как честный посредник. Франция выбрала сторону - армянскую сторону. Своими действиями и заявлениями эта страна активно обвиняла Азербайджан и проявляла предвзятый подход", - сказал президент.

Президент Ильхам Алиев добавил, что Франция является одним из ведущих государств мира и Азербайджан хочет нормальных отношений с этой страной.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Fransa dünyada aparıcı dövlətlərdən biridir və biz normal münasibətlərin olmasını istəyirik"

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