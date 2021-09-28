Президент: Франция является одним из ведущих государств мира и мы хотим нормальных отношений с этой страной

Президент: Франция является одним из ведущих государств мира и мы хотим нормальных отношений с этой страной

"Во все годы независимости в рамках двухсторонних связей мы активно работали с Францией по этому и многим другим вопросам. Франция всегда считалась в Азербайджане дружеской страной".

https://static.report.az/photo/2e3548b6-4f61-3a2b-8cae-68667fbcbad6.jpg https://static.report.az/photo/2e3548b6-4f61-3a2b-8cae-68667fbcbad6.jpg Ильхам Алиев

"Во все годы независимости в рамках двухсторонних связей мы активно работали с Францией по этому и многим другим вопросам. Франция всегда считалась в Азербайджане дружеской страной". Как передает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью французскому телеканалу France 24. Глава государства отметил, что обе страны реализовали большое количество экономических, торговых и инфраструктурных проектов. "Отношения успешно развивались и мы надеялись, что Франция, будучи сопредседателем Минской группы и честным посредником, будет верна этой должности. Если бы Франция не была сопредседателем Минской группы, то, конечно же, налаживание отношений с любой страной было бы ее личным делом. Мы знаем об исторических связях Франции и Армении, об активной армянской общине во Франции и знаем об их возможном влиянии на людей, принимающих решения. Но, если честно, во время войны Франция не вела себя как честный посредник. Франция выбрала сторону - армянскую сторону. Своими действиями и заявлениями эта страна активно обвиняла Азербайджан и проявляла предвзятый подход", - сказал президент. Президент Ильхам Алиев добавил, что Франция является одним из ведущих государств мира и Азербайджан хочет нормальных отношений с этой страной. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram