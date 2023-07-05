О нас

Президент: Франция пытается представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане

Президент: Франция пытается представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане Франция даже запрещает корсиканский язык и не принимает концепцию этнических меньшинств, в то же время пытаясь представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане. Это не что иное, как лицемерие и двойные стандарты.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 10:43
Президент: Франция пытается представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане

Франция даже запрещает корсиканский язык и не принимает концепцию этнических меньшинств, в то же время пытаясь представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане. Это не что иное, как лицемерие и двойные стандарты.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Глава государства подчеркнул, что вместо того, чтобы пытаться читать нотации другим, французские власти должны бороться с подобными тревожными тенденциями в своей собственной стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: France tries to present itself as a defender of armenian minority in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Fransa özünü Azərbaycandakı erməni milli azlığının müdafiəçisi kimi göstərməyə çalışır"

Самое важное

Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
5 июля 2023 г. 10:48
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
5 июля 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
5 июля 2023 г. 10:40
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
5 июля 2023 г. 10:32
Президент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
Президент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
5 июля 2023 г. 10:30
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
4 июля 2023 г. 14:54
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2023 г. 12:05
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
4 июля 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2023 г. 11:48
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
3 июля 2023 г. 19:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi