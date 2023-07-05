Президент: Франция пытается представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане

Франция даже запрещает корсиканский язык и не принимает концепцию этнических меньшинств, в то же время пытаясь представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане. Это не что иное, как лицемерие и двойные стандарты.

Франция даже запрещает корсиканский язык и не принимает концепцию этнических меньшинств, в то же время пытаясь представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане. Это не что иное, как лицемерие и двойные стандарты.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Глава государства подчеркнул, что вместо того, чтобы пытаться читать нотации другим, французские власти должны бороться с подобными тревожными тенденциями в своей собственной стране.