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Президент: Франция не может принимать участия в мирном процессе, и это ее вина

Президент: Франция не может принимать участия в мирном процессе, и это ее вина Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприе
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 12:58
Президент: Франция не может принимать участия в мирном процессе, и это ее вина

Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Вслед за этим ожидается, что Национальная Ассамблея Франции примет еще одну антиазербайджанскую резолюцию. Была попытка Франции атаковать нас через Саммит Франкофонии. Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

Глава государства сообщил, что азербайджанская сторона имеет исходный текст, составленный Францией в тандеме с Арменией, который, по его словам, полон обвинений, инсинуаций.

"Но у нас есть друзья не только в Движении неприсоединения, но и в Европе. Таким образом, эта антиазербайджанская резолюция является чем-то формальным.

Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе», - отметил Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что рассматривает выдвижение Пашиняном условия об участии в брюссельской встрече Макрона "как попытку сорвать мирные переговоры".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Fransa sülh danışıqlarında iştirak edə bilməz və bu, onun günahıdır"

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