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Президент: Франция и подобные ей западные государства делали все возможное, чтобы эта оккупация была вечной

Президент: Франция и подобные ей западные государства делали все возможное, чтобы эта оккупация была вечной Армения нарушила все нормы и принципы международного права, оккупировала около 20 процентов наших земель, провела политику этнической чистки, совершила Ходжалинский геноцид, разрушила все наши города и села. Официальный представитель какого-либо западного
Внешняя политика
4 октября 2024 г. 13:33
Президент: Франция и подобные ей западные государства делали все возможное, чтобы эта оккупация была вечной

Армения нарушила все нормы и принципы международного права, оккупировала около 20 процентов наших земель, провела политику этнической чистки, совершила Ходжалинский геноцид, разрушила все наши города и села. Официальный представитель какого-либо западного государства хоть раз сделал им замечание? Нет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

Отметив, что Минская группа занималась прикрытием этих дел, оправданием в определенной степени армянской оккупации и подталкиванием Азербайджана к унизительному миру, глава государства сказал: "Когда мы возвышали свой справедливый голос на всех международных платформах, нам говорили, что ваши слова слишком резки. Эта резкая риторика не приближает мир, а отдаляет его. Военного решения этого конфликта нет. То есть Франция и подобные ей западные государства делали все возможное, чтобы увековечить эту оккупацию".

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Версия на английском языке President: France and other Western states were doing everything to make the occupation permanent
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Fransa və onun kimi Qərb dövlətləri işğalı əbədi etmək üçün əllərindən gələni edirdilər

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