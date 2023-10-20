Президент: Франция должна выплатить компенсации за последствия ядерных испытаний

В течение 30 лет в ХХ веке Францией были проведены около 200 ядерных испытаний во Французской Полинезии, а в течение 6 лет – 17 ядерных испытаний в Алжире. Народы Полинезии и Алжира и сегодня ощущают тяжелые последствия этих ядерных испытаний.

В течение 30 лет в ХХ веке Францией были проведены около 200 ядерных испытаний во Французской Полинезии, а в течение 6 лет – 17 ядерных испытаний в Алжире. Народы Полинезии и Алжира и сегодня ощущают тяжелые последствия этих ядерных испытаний.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"В соответствии с призывами многих организаций необходимо оценить ущерб, нанесенный ядерными испытаниями, и Франция должна выплатить соответствующие компенсации", - отмечается в обращении.