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    Президент Франции Эммануэль Макрон в конце года совершит визит в Азербайджан

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон в конце года совершит визит в Азербайджан.

    Как передает Report, об этом на пресс-конференции для журналистов сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

    "Первый официальный визит в Азербайджан с 1997-го года имеет большое значение. Мы всегда были рядом с Азербайджаном. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Азербайджан после визита Ильхама Алиева во Францию в июле", - сказал он.

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