Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон в конце года совершит визит в Азербайджан.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции для журналистов сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

"Первый официальный визит в Азербайджан с 1997-го года имеет большое значение. Мы всегда были рядом с Азербайджаном. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Азербайджан после визита Ильхама Алиева во Францию в июле", - сказал он.