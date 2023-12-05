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Президент Фонда тюркской культуры и наследия встретилась с генсеком TÜRKPA

Президент Фонда тюркской культуры и наследия встретилась с генсеком TÜRKPA В центральном штабе Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (TÜRKPA) состоялась встреча президента Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой с генеральным секретарем TÜRKPA Мехметом Сюрейя Эром.
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 19:56
Президент Фонда тюркской культуры и наследия встретилась с генсеком TÜRKPA

В центральном штабе Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (TÜRKPA) состоялась встреча президента Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой с генеральным секретарем TÜRKPA Мехметом Сюрейя Эром.

Как сообщает Report, на встрече руководитель Фонда рассказала о деятельности возглавляемой ею организации, реализующей проекты по сохранению, изучению и пропаганде богатой культуры и наследия тюркского мира, укреплению историко-культурных связей между тюркскими народами.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по реализации совместных проектов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti TÜRKPA-nın Baş katibi ilə görüşüb

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