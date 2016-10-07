Президент Фонда Джеймстауна: Приобретение Арменией "Искандеров" создаст еще большую напряженность в регионе

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Регион Кавказа 15-20 лет назад был одним из доминантных регионов во внешней политике США, в основном из-за проекта Баку-Тбилиси-Джейхан.

Как сообщает Report, об этом на конференции "Роль Азербайджана на глобальной и региональной арене: Реалии и перспективы" заявил президент Фонда Джеймстауна Глен Ховард.

По словам президента Фонда Джеймстауна, когда началась война в Ираке, администрация президента Джорджа Буша в основном переместила свои взгляды на этот регион: "Но регион Кавказа изменяется, и сегодня замороженные конфликты становятся кровавыми конфликтами. Сегодня продолжает проливаться кровь на Донбассе и в Карабахе. Вчера был убит азербайджанский солдат. Однако Азербайджан не стоит на месте, развивает свою армию".

По его словам, сегодня между США и Россией нарастает конфронтация вокруг Сирии, поэтому "непонятно, как после этого две страны будут сотрудничать в вопросах Карабаха и Донбасса".

Г.Ховард также прокомментировал приобретение Арменией "Искандеров". По его словам, это вызовет еще большую напряженность в регионе и приведет к росту гонки вооружений: "После того, как в Армении размещены ракеты, способные поразить мишень на расстоянии в 500 км. Азербайджан также должен защитить себя".