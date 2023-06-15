Президент: Флаги Пакистана все еще развеваются в Баку, хотя война закончилась два с половиной года назад

Пакистан и Азербайджан – это страны, которые всегда стоят плечом к плечу.
Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Отметив как важный фактор этих отношений единство позиций как двух народов, так и глав государств, президент Ильхам Алиев отметил: "Вы можете увидеть флаги Пакистана во многих частях Баку. Они были установлены здесь во время Второй Карабахской войны. И они все еще здесь, несмотря на то, что война закончилась два с половиной года назад".