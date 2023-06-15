Президент: Флаги Пакистана все еще развеваются в Баку, хотя война закончилась два с половиной года назад

Президент: Флаги Пакистана все еще развеваются в Баку, хотя война закончилась два с половиной года назад

Пакистан и Азербайджан – это страны, которые всегда стоят плечом к плечу.

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