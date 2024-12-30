Президент Финляндии выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Президент Финляндии Александер Стубб выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Президент Финляндии Александер Стубб выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, в письме говорится:

"Глубоко опечален ужасным известием о гибели стольких людей в результате крушения 25 декабря самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям". Выражаю Вам свои глубочайшие соболезнования. От имени народа Финляндии и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему азербайджанскому народу. Пожалуйста, примите, Ваше превосходительство, заверения в моем глубочайшем почтении".