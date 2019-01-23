Президент Финляндии: На данный момент я оптимистично отношусь к урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Страсбург. 23 января. REPORT.AZ/ Финляндия поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, об этом на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы сказал президент Финляндии Саули Ниинистё, отвечая на вопрос члена азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутата Рафаэля Гусейнова.

Президент Финляндии сказал, что на данный момент оптимистично относится к урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что если раньше не был оптимистичен по этому вопросу, сегодня очень в это верит. Однако президент подчеркнул, что в урегулировании нагорно-карабахского конфликта сегодня, как и всегда, основными акторами остаются Армения и Азербайджан.