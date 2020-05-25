​Президент Филлипин поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Филлипины Родриго Роа Дутерте послал президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Мы присоединяемся к азербайджанскому народу, который торжественно отмечает такие общечеловеческие и дорогие для нас ценности, как независимость, свобода и суверенитет. Пусть этот день станет ценным вкладом в созидание Вашей солидарной, надежной и благополучной страны.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".