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Президент Филлипин поздравил Ильхама Алиева

​Президент Филлипин поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Филлипины Родриго Роа Дутерте послал президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Мы присоединяемся к азербайджанскому народу, который торжественно отмечает такие общечеловеческие и дорогие для нас ценности, как независимость, свобода и суверенитет. Пусть этот день станет ценным вкладом в созидание Вашей солидарной, надежной и благополучной страны.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".

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