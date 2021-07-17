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Президент Европейского совета прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Европейского совета прибыл с визитом в Азербайджан Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с визитом в Азербайджан.
Внешняя политика
17 июля 2021 г. 20:55
Президент Европейского совета прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаг Европейского союза и государственный флаг Азербайджанской Республики, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Европейского совета Шарля Мишеля в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, глава представительства Азербайджанской Республики при Европейском союзе Фуад Искендеров и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Şurasının Prezidenti Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib

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