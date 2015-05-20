​Президент Европейского олимпийского комитета выразил соболезнования первой леди Азербайджана

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Патрик Хикки выразил первой леди Азербайджана, председателю Организационного комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиевой соболезнования.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Сообщение о приведшем к человеческим жертвам пожаре меня очень потрясло. От имени всей европейской олимпийской семьи хотелось бы выразить Вам глубокие соболезнования. Еще большую скорбь вызывает гибель одного из волонтеров и ее брата. Выражаю их семье соболезнования".