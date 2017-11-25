Президент Эстонии: Европейский союз нацелен на расширение сотрудничества с Азербайджаном

Брюссель. 25 ноября. REPORT.AZ/ Европейский союз (ЕС) нацелен на расширение сотрудничества со странами Восточного партнерства, в частности с Азербайджаном. Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Брюсселе. Эстония в настоящее время является страной – председателем Совета ЕС.

"Мы работаем вместе над достижением лучших результатов для наших народов", - сказала К. Кальюлайд.

По ее словам, саммиты Восточного партнерства имеют важное значение, так, со времени предыдущего саммита инициативы в Риге помимо политических обсуждений было сделано много практических шагов. Это касается, в частности, развития экономического сотрудничества, отметила президент.

К. Кальюлайд подчеркнула, что ЕС ведет подготовку к подписанию новых соглашений с рядом стран Восточного партнерства, в частности с Азербайджаном, нацеленных на расширение контактов с этими странами.

"Важно, чтоб наши страны продолжали процесс реформ. Также приоритетом для Европейского союза остаются двусторонние отношения со странами Восточного партнерства", - заявила она.