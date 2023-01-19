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Президент: Если три кавказские страны объединят усилия, то регион станет намного безопаснее

Президент: Если три кавказские страны объединят усилия, то регион станет намного безопаснее К сожалению, Армения не ответила на наше предложение о подписании мирного соглашения, которое будет очень простым и будет основываться на фундаментальных принципах международного права. Комиссар Хан намекнул на отсутствие здесь Армении. Он сказал, что при
Внешняя политика
19 января 2023 г. 22:15
Президент: Если три кавказские страны объединят усилия, то регион станет намного безопаснее

К сожалению, Армения не ответила на наше предложение о подписании мирного соглашения, которое будет очень простым и будет основываться на фундаментальных принципах международного права. Комиссар Хан намекнул на отсутствие здесь Армении. Он сказал, что присутствуют две страны Южного Кавказа, но их как минимум три. Я знаю, кого он имел в виду. Но почему Армении нет? Потому что Армения отвергла наше с Грузией предложение начать трехсторонний формат сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельном заседании на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я высоко ценю усилия моего друга Ираклия Гарибашвили, организовавшего встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, к которой присоединился и грузинский коллега. Наше предложение состояло в организации встречи лидеров в Грузии, так как Грузия исторически всегда была местом, где встречались все соседи. Но Армения к этому не готова. Это один из возможных рисков. Если три кавказские страны объединят усилия в сфере энергетики, транспорта, безопасности, стабильности, делимитации границ, то регион станет намного безопаснее", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qafqazın üç ölkəsi səylərini birləşdirsə, region daha təhlükəsiz olar"

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