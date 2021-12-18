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Президент: Если территории не будут очищены от мин, мы не сможем обеспечить возвращение людей

Президент: Если территории не будут очищены от мин, мы не сможем обеспечить возвращение людей "Европейская комиссия могла бы рассмотреть вопрос финансирования через свои фонды процесса разминирования в Азербайджане".
Внешняя политика
18 декабря 2021 г. 17:02
Президент: Если территории не будут очищены от мин, мы не сможем обеспечить возвращение людей

"Европейская комиссия могла бы рассмотреть вопрос финансирования через свои фонды процесса разминирования в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете "Il Sole 24 Ore" 15 декабря во время рабочего визита в Брюссель.

Глава государства отметил, что неоднократно поднимал этот вопрос, в том числе на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Я сказал, не давайте нам денег, выделите финансовую помощь европейским компаниям, занимающимся разминированием, чтобы они приехали в Азербайджан и начали работу. Потому что Азербайджан физически не сможет сделать это в короткие сроки. Кроме того, эта работа требует больших затрат, и вы совершенно правы, говоря, что, если территории не будут очищены от мин, мы не сможем обеспечить возвращение людей. Они ждали этого почти 30 лет. Конечно, наши потребности не ограничиваются разминированием. Все разрушено. Там нет ни городов, ни деревень - это полностью разрушенные территории. Наша позиция заключается в том, что Армения должна финансироваться на том же уровне, что и Азербайджан", - сказал президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Financial donations, loans to Armenia, Azerbaijan must be at same level
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Ermənistana maliyyə töhfəsinin səviyyəsi Azərbaycanla eyni olmalıdır"

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