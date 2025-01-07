Президент: Если на французской политической сцене и есть консенсус, то он на почве азербайджанофобии

Президент: Если на французской политической сцене и есть консенсус, то он на почве азербайджанофобии

Если на французской политической сцене и есть консенсус, то это консенсус только по поводу азербайджанофобии. К сожалению, не только нынешняя власть, но и те, кто претендует на власть, друг от друга особо не отличаются.

https://static.report.az/photo/c6cb75cf-8cc2-3111-b15b-6bcfd1c4e23a.jpg https://static.report.az/photo/c6cb75cf-8cc2-3111-b15b-6bcfd1c4e23a.jpg

Если на французской политической сцене и есть консенсус, то это консенсус только по поводу азербайджанофобии. К сожалению, не только нынешняя власть, но и те, кто претендует на власть, друг от друга особо не отличаются. Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января. Напомнив о незаконных поездках представителей Франции в Карабах еще в период, когда там находились российские миротворцы, глава государства сказал: "Это же были оппоненты нынешнего французского Президента – и мэр Парижа, она, кстати, баллотировались на выборах, и губернатор региона, куда входит Париж, она тоже была соперником президента Макрона на выборах, и недавно кратковременно занявший пост премьер-министра господин Барнье – он тоже там отличился". Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что "исламофобия и в принципе ксенофобия – это отличительная черта французского политического класса". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке President: If there is a consensus in French political circles, it is a consensus only on Azerbaijanophobia