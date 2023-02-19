Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет

Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет

Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет.

https://static.report.az/photo/54dfb894-6484-3950-bd7c-e95d8f4cdf3e.jpg https://static.report.az/photo/54dfb894-6484-3950-bd7c-e95d8f4cdf3e.jpg