Президент: Если Армения полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то мы сможем найти мирное решение

Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс" рассказал о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс" рассказал о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, глава государства сказал: "Мирные переговоры проводились министрами иностранных дел. Наши встречи в Брюсселе были организованы президентом Европейского совета. Эти встречи фактически позволяют нам затрагивать ряд очень чувствительных вопросов".

Отметив среди этих чувствительных вопросов будущие параметры границ, ситуацию, связанную с коммуникациями, президент Ильхам Алиев подчеркнул: "По итогам Второй Карабахской войны Армения подписалась под обязательством предоставить нам доступ к нашему эксклаву - Нахчывану. Но этого до сих пор не происходит. Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры. Наши же встречи создают лишь хорошую атмосферу. Но если мы увидим конструктивный подход с армянской стороны и, самое главное, если она полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то очень скоро, может быть, даже к концу года, мы сможем найти мирное решение".