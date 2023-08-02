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Президент: Если Армения полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то мы сможем найти мирное решение

Президент: Если Армения полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то мы сможем найти мирное решение Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс" рассказал о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 10:14
Президент: Если Армения полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то мы сможем найти мирное решение

Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс" рассказал о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, глава государства сказал: "Мирные переговоры проводились министрами иностранных дел. Наши встречи в Брюсселе были организованы президентом Европейского совета. Эти встречи фактически позволяют нам затрагивать ряд очень чувствительных вопросов".

Отметив среди этих чувствительных вопросов будущие параметры границ, ситуацию, связанную с коммуникациями, президент Ильхам Алиев подчеркнул: "По итогам Второй Карабахской войны Армения подписалась под обязательством предоставить нам доступ к нашему эксклаву - Нахчывану. Но этого до сих пор не происходит. Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры. Наши же встречи создают лишь хорошую атмосферу. Но если мы увидим конструктивный подход с армянской стороны и, самое главное, если она полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то очень скоро, может быть, даже к концу года, мы сможем найти мирное решение".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: If Armenia totally puts down all its aspirations to contest our territorial integrity, we can find peace solution very soon

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