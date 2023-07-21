Президент: Если Армения откажется от своих территориальных претензий, до конца года можно будет подписать мирный договор

Президент: Если Армения откажется от своих территориальных претензий, до конца года можно будет подписать мирный договор

Если Армения откажется от каких-либо территориальных претензий к Азербайджану, то подписание мирного соглашения до конца года вполне возможно.

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Если Армения откажется от каких-либо территориальных претензий к Азербайджану, то подписание мирного соглашения до конца года вполне возможно. Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". "Однако если этого не будет, то не будет и мира. А это нехороший сценарий для региона, он не принесет стабильность и безопасность. В то же время, учитывая очень чувствительную геополитическую ситуацию, это создаст трудности и в будущем", - добавил президент. Подпишитесь на наш Telegram канал