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Президент: Если Армения откажется от своих территориальных претензий, до конца года можно будет подписать мирный договор

Президент: Если Армения откажется от своих территориальных претензий, до конца года можно будет подписать мирный договор Если Армения откажется от каких-либо территориальных претензий к Азербайджану, то подписание мирного соглашения до конца года вполне возможно.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 18:17
Президент: Если Армения откажется от своих территориальных претензий, до конца года можно будет подписать мирный договор

Если Армения откажется от каких-либо территориальных претензий к Азербайджану, то подписание мирного соглашения до конца года вполне возможно.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Однако если этого не будет, то не будет и мира. А это нехороший сценарий для региона, он не принесет стабильность и безопасность. В то же время, учитывая очень чувствительную геополитическую ситуацию, это создаст трудности и в будущем", - добавил президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev says signing of peace agreement can be realistic by end of year if Armenia refrains from any territorial claims to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Əgər Ermənistan ərazi iddialarından imtina etsə, ilin sonuna qədər sülh müqaviləsinin imzalanması mümkündür”

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