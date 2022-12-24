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Президент Эрдоган: Ваш ценный труд воспринимается всем тюркским миром как пример

Президент Эрдоган: Ваш ценный труд воспринимается всем тюркским миром как пример "Ваш ценный труд во имя спокойствия, благополучия и будущих поколений Азербайджана с большим интересом и чувством радости отслеживаются и воспринимаются в качестве примера во всем тюркском мире".
Внешняя политика
24 декабря 2022 г. 13:01
Президент Эрдоган: Ваш ценный труд воспринимается всем тюркским миром как пример

"Ваш ценный труд во имя спокойствия, благополучия и будущих поколений Азербайджана с большим интересом и чувством радости отслеживаются и воспринимаются в качестве примера во всем тюркском мире".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"При решительном и дальновидном лидерстве Вашего превосходительства братский Азербайджан в последние годы добился больших успехов, еще больше укрепил свой авторитет на международной арене. В частности, твердость и решимость, проявляемые Вами в реконструкции и благоустройстве Карабаха и Восточного Зангезура, выше любых похвал", - говорится в послании.

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Версия на английском языке Erdogan: Your valuable work is followed and emulated by entire Turkic world with great interest and joy
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycan liderinə yazır: "Dəyərli zəhmətiniz bütün Türk dünyası tərəfindən örnək kimi qəbul edilir"

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