Президент Эрдоган: "Своей самоотверженностью и мужеством шехиды оставили после себя славную летопись"

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Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Хочу почтить память всех наших шехидов, отдавших жизнь за независимость Азербайджана, да упокоит Аллах их души. Своей самоотверженностью и мужеством они оставили после себя славную летопись, которая будет передаваться из поколения в поколения и тем самым, стали символом вечного братства Турции и Азербайджана".

Как передает Report, об этом, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на параде по случаю 100-летия освобождения города Баку от армяно-большевистской оккупации.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция является страной, которая имеет 78 кладбищ шехидов в 34 странах мира. 1132 турка стали шехидами во имя Азербайджана. Азербайджан является второй после Турции страной, где у нас больше всего шехидов. Наши шехиды, покоящиеся рядом в этих могилах, одновременно являются представителями общей судьбы наших стран. Турция и Азербайджан – две братские страны с общей историей, культурой, языком, религией.

Президент Турции сказал: "Сегодня мы не только отмечаем 100-летнюю годовщину освобождения Баку от оккупации в результате героической борьбы Кавказской исламской армии и наших азербайджанских братьев, но и осознаем кровное братство, оставленное нам нашими дорогими шехидами и символизируемое нами словами "Одна нация, два государства".