Президент: Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост

Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост на протяжении почти всего периода независимости.

Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост на протяжении почти всего периода независимости.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на проходящем в Москве заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, в котором он принимает участие в качестве гостя.

"Мы добились полной экономической независимости, что является важным фактором возможности проводить независимый внешнеполитический курс, что мы успешно и делаем. Около 4 лет Азербайджан успешно председательствует в Движении неприсоединения, которое объединяет 120 государств и является вторым по численности международным институтом после ООН", - заявил глава государства.

"Хотел бы проинформировать, что товарооборот Азербайджана со странами ЕврАзЭС в прошлом году вырос на 31% и составил 4,7 млрд долларов. В январе-апреле этого года рост взаимной торговли вырос еще на 38%. В прошлом году доля стран- членов ЕврАзЭС во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9% . Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста товарооборота", - заявил президент Ильхам Алиев.