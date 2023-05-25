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Президент: Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост

Президент: Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост на протяжении почти всего периода независимости.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 17:42
Президент: Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост

Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост на протяжении почти всего периода независимости.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на проходящем в Москве заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, в котором он принимает участие в качестве гостя.

"Мы добились полной экономической независимости, что является важным фактором возможности проводить независимый внешнеполитический курс, что мы успешно и делаем. Около 4 лет Азербайджан успешно председательствует в Движении неприсоединения, которое объединяет 120 государств и является вторым по численности международным институтом после ООН", - заявил глава государства.

"Хотел бы проинформировать, что товарооборот Азербайджана со странами ЕврАзЭС в прошлом году вырос на 31% и составил 4,7 млрд долларов. В январе-апреле этого года рост взаимной торговли вырос еще на 38%. В прошлом году доля стран- членов ЕврАзЭС во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9% . Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста товарооборота", - заявил президент Ильхам Алиев.

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