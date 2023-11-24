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Президент: Экономический форум, организованный в Баку в рамках недели СПЕКА, внесет вклад в развитие деловых связей между нашими странами

Президент: Экономический форум, организованный в Баку в рамках недели СПЕКА, внесет вклад в развитие деловых связей между нашими странами Мы приветствуем принятую на днях в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию в связи с 25-летием СПЕКА. Считаем заслуживающим одобрения учреждение Целевого Фонда СПЕКА под эгидой ООН. Экономический форум, организованный в Баку в рамках недели СПЕКА, внесет вкла
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 13:56
Президент: Экономический форум, организованный в Баку в рамках недели СПЕКА, внесет вклад в развитие деловых связей между нашими странами

Мы приветствуем принятую на днях в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию в связи с 25-летием СПЕКА. Считаем заслуживающим одобрения учреждение Целевого Фонда СПЕКА под эгидой ООН. Экономический форум, организованный в Баку в рамках недели СПЕКА, внесет вклад в развитие деловых связей между нашими странами. Выставка, организованная в Бакинском ЭКСПО-центре, наглядно демонстрирует процесс развития в наших странах.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября во время выступления на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые исторические и культурные узы. "Азербайджан и Центральная Азия являются единым историко-культурным и геополитическим пространством, имеющим возрастающее стратегическое значение. В сентябре я впервые был приглашен в качестве почетного гостя на проведенный в Душанбе саммит глав государств Центральной Азии. Еще раз благодарю за это приглашение. Расцениваю нынешний саммит как логическое продолжение встречи в Душанбе", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: The economic forum, held on the sidelines of the SPECA Week in Baku, will contribute to fostering business ties between our countries
Версия на азербайджанском языке Prezident: "SPECA həftəsi ərzində Bakıda təşkil olunan iqtisadi forum ölkələrimiz arasındakı biznes əlaqələrinin inkişafına töhfə verəcək"

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