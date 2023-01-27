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Президент Египта встретился с азербайджанскими предпринимателями

Президент Египта встретился с азербайджанскими предпринимателями Сегодня президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси встретился в Баку с азербайджанскими предпринимателями.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 22:27
Президент Египта встретился с азербайджанскими предпринимателями

Сегодня президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси встретился в Баку с азербайджанскими предпринимателями.

Как передает Report, на встрече выступили президент Египта и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

М.Джабаров в своем выступлении выразил уверенность, что нынешнее мероприятие даст новый импульс развитию двухсторонних отношений.

Министр отметил, что в 2022 году азербайджанская экономика продемонстрировала динамику стабильного развития, рост ВВП на 4,6%.

По его словам, рост ненефтяного сектора составил 9,1%, импорт ненефтяной продукции превысил 12%, общий импорт страны превысил 73%.

Глава ведомства заявил, что политическая воля руководителей Азербайджана и Египта способствует укреплению двухсторонних отношений.

Министр экономики также отметил, что в настоящее время в Азербайджане действует 51 египетская инвестиционная компания.

Кроме того, он проинформировал гостя о восстановительных работах на освобожденных землях, реализации энергетических проектов, создании бизнес-атмосферы.

В свою очередь президент Египта сказал, что сотрудничество между странами в области внешней торговли имеет большой потенциал.

"Мы придаем большое значение инвестициям в различные сферы. Помимо этого, мы должны создать условия для инвестиций азербайджанских компаний в Египте в сферы фармацевтики, энергетики, металлургии и так далее", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Misir Prezidenti Bakıda Azərbaycanın iş adamları ilə görüşüb

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