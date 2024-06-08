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Президент Египта: Визит президента Алиева послужит укреплению двусторонних отношений

Президент Египта: Визит президента Алиева послужит укреплению двусторонних отношений Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева послужит укреплению двусторонних отношений.
Внешняя политика
8 июня 2024 г. 13:08
Президент Египта: Визит президента Алиева послужит укреплению двусторонних отношений

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева послужит укреплению двусторонних отношений.

Как передает из Каира корреспондент Report, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на совместной пресс-конференции с президентом Ильхамом Алиевым.

Он также поздравил Азербайджан с председательством в Конференции ООН по изменению климата (COP29).

Абдулфаттах ас-Сиси подчеркнул, что переговоры, которые были проведены между ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, будут служить углублению сотрудничества между двумя странами во всех сферах.

Кроме того, по его словам, было уделено внимание региональным вопросам. "Были также обсуждены вопросы наращивания гуманитарной помощи Газе",- добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Misir dövlət başçısı: Prezident İlham Əliyevin səfəri ikitərəfli əlaqələri gücləndirəcək

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