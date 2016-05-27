Президент Египта поздравил Ильхама Алиева

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Арабской Республики Египет Абдул-Фаттах Ас-Сиси направил поздравительное послание президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана – благосостояния и прогресса по случаю знаменательного дня.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам большое уважение и почтение".