Президент Египта поздравил Ильхама Алиева

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Арабской Республики Египет Абдул-Фаттах Ас-Сиси направил поздравительное послание президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство,
Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана – благосостояния и прогресса по случаю знаменательного дня.
Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам большое уважение и почтение".
News DepartmentАвтор новости
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