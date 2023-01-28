Президент Египта: Переговоры прошли в прекрасной и позитивной обстановке

Переговоры между сторонами прошли в прекрасной и позитивной обстановке. Мне хотелось бы, чтобы мы активизировали усилия по развитию отношений между нашими странами.

Переговоры между сторонами прошли в прекрасной и позитивной обстановке. Мне хотелось бы, чтобы мы активизировали усилия по развитию отношений между нашими странами.

Как сообщает Report , об этом президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси сказал в заявлении для прессы.

Отметив, что в ходе переговоров была достигнута договоренность об увеличении торгового оборота между Египтом и Азербайджаном, президент Абдулфаттах ас-Сиси подчеркнул, что на фоне существующей политической воли развитие всего этого достижимо и возможно.

Абдулфаттах ас-Сиси сказал, что Египет готов обеспечить благодаря имеющейся инфраструктуре потребности Азербайджана в лекарствах.