О нас

Президент Египта: Переговоры прошли в прекрасной и позитивной обстановке

Президент Египта: Переговоры прошли в прекрасной и позитивной обстановке Переговоры между сторонами прошли в прекрасной и позитивной обстановке. Мне хотелось бы, чтобы мы активизировали усилия по развитию отношений между нашими странами.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 18:03
Президент Египта: Переговоры прошли в прекрасной и позитивной обстановке

Переговоры между сторонами прошли в прекрасной и позитивной обстановке. Мне хотелось бы, чтобы мы активизировали усилия по развитию отношений между нашими странами.

Как сообщает Report, об этом президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси сказал в заявлении для прессы.

Отметив, что в ходе переговоров была достигнута договоренность об увеличении торгового оборота между Египтом и Азербайджаном, президент Абдулфаттах ас-Сиси подчеркнул, что на фоне существующей политической воли развитие всего этого достижимо и возможно.

Абдулфаттах ас-Сиси сказал, что Египет готов обеспечить благодаря имеющейся инфраструктуре потребности Азербайджана в лекарствах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Egyptian President: ‘We intend to further develop our relations with Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке Əbdülfəttah Əs-Sisi: "Azərbaycanla əlaqələrimizi daha da inkişaf etdirmək niyyətindəyik"

Экслюзивные новости

Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
27 января 2023 г. 14:52
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi