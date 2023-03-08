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Президент Эгилс Левитс: Азербайджан - главный торговый партнер Латвии

Президент Эгилс Левитс: Азербайджан - главный торговый партнер Латвии Азербайджан является главным торговым партнером Латвии.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 17:02
Президент Эгилс Левитс: Азербайджан - главный торговый партнер Латвии

Азербайджан является главным торговым партнером Латвии.

Как передает Report, об этом президент Латвии Эгилс Левитс заявил на встрече с бизнес-кругами Азербайджана и Латвии.

"После пандемии пришло время восстановить цепочки поставок, которые были нарушены в результате закрытия границ и сложностей с передвижением", - заявил Э.Левитс.

Латвия как член НАТО и ЕС видит потенциал в диверсификации энергоресурсов, Азербайджан уже поставляет энергоресурсы в Европу, эти поставки могут быть расширены., отметил он.

По его словам, Азербайджан много делает для этого, инвестируя в развитие и расширение транспортных маршрутов газа в страны ЕС.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере зеленых технологий и умных городов. Транспорт и логистика также входят в число сфер, где мы можем и хотим сотрудничать с Азербайджаном",- заявил президент Латвии.

Хорошим вкладом для дальнейшего развития и расширения сотрудничества может стать инициатива Латвийской торговой палаты совместно с Эстонией и Финляндией по созданию сети для совместной деятельности бизнес-кругов Латвии, Эстонии, Финляндии и Азербайджана, отметил Э.Левитс.

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Версия на азербайджанском языке Latviya Prezidenti: “Azərbaycan ölkəmizin əsas ticarət tərəfdaşıdır”

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