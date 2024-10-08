Президент: Единогласное решение о проведении СОР29 в Баку – знак уважения всего мирового сообщества к Азербайджану

Единогласное решение около 200 стран о проведении СОР29 в Баку – знак уважения всего мирового сообщества к Азербайджану.

Единогласное решение около 200 стран о проведении СОР29 в Баку – знак уважения всего мирового сообщества к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

"Через месяц Баку примет крупнейшее международное мероприятие – климатическую конференцию СОР29. Мы рассматриваем единогласное решение около 200 стран о проведении конференции в Баку как знак уважения всего мирового сообщества к Азербайджану", - сказал глава государства.