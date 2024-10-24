Президент: Единогласное решение о проведении СОР29 в Азербайджане – яркое свидетельство поддержки нашей политики

Единогласное решение около 200 стран о проведении СОР29 в Азербайджане – яркое свидетельство уважения и поддержки нашей политики.

Единогласное решение около 200 стран о проведении СОР29 в Азербайджане – яркое свидетельство уважения и поддержки нашей политики.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом пленарном заседании формата "Аутрич" / "БРИКС+" XVI саммита БРИКС.

"В следующем месяце Баку станет местом проведения крупнейшей международной климатической конференции СОР29. Единогласное решение около 200 стран о проведении СОР29 в Азербайджане – яркое свидетельство уважения и поддержки нашей политики. Мы уже вносим вклад в сотрудничество между Глобальным Югом и Глобальным Севером по климату и будем стремиться к достижению взаимопонимания как по вопросам, связанным с изменением климата, так и вопросам глобальной безопасности, верховенства международного права, невмешательства в дела друг друга, взаимного уважения", - сказал он.