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Президент: Единогласное решение о проведении СОР29 в Азербайджане – яркое свидетельство поддержки нашей политики

Президент: Единогласное решение о проведении СОР29 в Азербайджане – яркое свидетельство поддержки нашей политики Единогласное решение около 200 стран о проведении СОР29 в Азербайджане – яркое свидетельство уважения и поддержки нашей политики.
Внешняя политика
24 октября 2024 г. 15:04
Президент: Единогласное решение о проведении СОР29 в Азербайджане – яркое свидетельство поддержки нашей политики

Единогласное решение около 200 стран о проведении СОР29 в Азербайджане – яркое свидетельство уважения и поддержки нашей политики.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом пленарном заседании формата "Аутрич" / "БРИКС+" XVI саммита БРИКС.

"В следующем месяце Баку станет местом проведения крупнейшей международной климатической конференции СОР29. Единогласное решение около 200 стран о проведении СОР29 в Азербайджане – яркое свидетельство уважения и поддержки нашей политики. Мы уже вносим вклад в сотрудничество между Глобальным Югом и Глобальным Севером по климату и будем стремиться к достижению взаимопонимания как по вопросам, связанным с изменением климата, так и вопросам глобальной безопасности, верховенства международного права, невмешательства в дела друг друга, взаимного уважения", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Biz artıq Qlobal Cənub və Qlobal Şimal arasında iqlim üzrə əməkdaşlığa töhfə veririk

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