Президент Джибути: “Aзербайджан подвергся агрессии соседнего государства”

25 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Джибути Исмаилом Омаром Гелле.

Как сообщает “Report”, Президент Джибути выразил признательность главе нашего государства за высокий уровень организации XVIII Саммита Движения неприсоединения и гостеприимство.

Исмаил Омар Гелле подчеркнул, что Азербайджан подвергся агрессии соседнего государства, справедливое требование Азербайджана по урегулированию конфликта носит легитимный характер. Глава государства напомнил, что на Национальной ассамблее Джибути была принята резолюция, признающая события в Ходжалы как геноцид.

Президент Ильхам Алиев отметил важность сотрудничества и взаимной поддержки между нашими странами в рамках международных организаций. Президент Ильхам Алиев сказал, что произошедшее в Ходжалы более 10 государств признали как геноцид. Глава нашего государства отметил высокую оценку принятой Национальной ассамблеей Джибути резолюции по Ходжалинскому геноциду.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии торгово-экономических связей между нашими странами.