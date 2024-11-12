Президент: Двойные стандарты стали устоявшимся методом действий некоторых политиков, НПО и СМИ в некоторых западных странах

К сожалению, двойные стандарты, привычка поучать другие страны и политическое лицемерие стали устоявшимся методом действий некоторых политиков, контролируемых государством НПО и СМИ по производству фейковых новостей в некоторых западных странах.

К сожалению, двойные стандарты, привычка поучать другие страны и политическое лицемерие стали устоявшимся методом действий некоторых политиков, контролируемых государством НПО и СМИ по производству фейковых новостей в некоторых западных странах.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября в ходе выступления на церемонии открытия Саммита лидеров СОР29 в Баку.

"Мое последнее послание адресовано тем кругам, которые уже почти год пропагандируют бойкот. Они используют все имеющиеся в их распоряжении средства для проведения кампании бойкота COP29 в Баку. У меня для них плохие новости: у нас зарегистрировано 72 тыс. участников из 196 стран. Среди них 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров. Таким образом, мир собрался в Баку, и мы говорим миру: "Добро пожаловать в Азербайджан!", - подчеркнул глава государства.