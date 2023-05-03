Президент: Дружественные связи между Азербайджаном и Польшей имеют богатые традиции

Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Польшей имеют богатые традиции. Нынешний уровень развития наших межгосударственных отношений, наглядно отражающий эти традиции, наше сотрудничество в политической, экономической, культурной и друг

Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Польшей имеют богатые традиции. Нынешний уровень развития наших межгосударственных отношений, наглядно отражающий эти традиции, наше сотрудничество в политической, экономической, культурной и других сферах вызывают удовлетворение.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Ильхама Алиева польскому коллеге Анджею Дуде по случаю национального праздника страны Польши - Дня Конституции.

"Верю, что совместными усилиями мы добьемся укрепления азербайджано-польских связей, дальнейшего расширения нашего взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в частности, в рамках Европейского Союза", - подчеркнул президент Азербайджана в послании.

Глава государства передал президенту Польши наилучшие пожелания, пожелал дружественному народу Польши постоянного благополучия и процветания.