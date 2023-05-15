Президент: Дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются

Дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Грузией в различных областях успешно развиваются, плодотворное сотрудничество в области межпарламентских связей вызывает удовлетворение.

Дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Грузией в различных областях успешно развиваются, плодотворное сотрудничество в области межпарламентских связей вызывает удовлетворение.

Как сообщает Report, об этом завил Президент Ильхам Алиев, принимая председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили.

С удовлетворением вспомнив свой визит в Грузию и визит премьер-министра Грузии в Азербайджан, глава государства отметил, что в ходе данных визитов были проведены обстоятельные обсуждения, связанные с развитием двустороннего сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев коснулся проблем, с которыми Азербайджан и Грузия столкнулись в начале 1990-х годов, подчеркнул значение реализации совместных проектов. В этом контексте в качестве первого проекта была отмечена реализация нефтепровода Баку-Супса, после которого были успешно осуществлены и другие проекты.