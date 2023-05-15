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Президент: Дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются

Президент: Дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются Дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Грузией в различных областях успешно развиваются, плодотворное сотрудничество в области межпарламентских связей вызывает удовлетворение.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 22:27
Президент: Дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются

Дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Грузией в различных областях успешно развиваются, плодотворное сотрудничество в области межпарламентских связей вызывает удовлетворение.

Как сообщает Report, об этом завил Президент Ильхам Алиев, принимая председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили.

С удовлетворением вспомнив свой визит в Грузию и визит премьер-министра Грузии в Азербайджан, глава государства отметил, что в ходе данных визитов были проведены обстоятельные обсуждения, связанные с развитием двустороннего сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев коснулся проблем, с которыми Азербайджан и Грузия столкнулись в начале 1990-х годов, подчеркнул значение реализации совместных проектов. В этом контексте в качестве первого проекта была отмечена реализация нефтепровода Баку-Супса, после которого были успешно осуществлены и другие проекты.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanla Gürcüstan arasında dostluq və qardaşlıq münasibətləri müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf edir"

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